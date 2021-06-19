السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 03:38 م

أحمد فهمي برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما.. شاهد

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام فيديو جديد له.

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وظهرأحمد فهمي فى الفيديو برفقة زوجته، ونالت الصور إعجاب متابعيه و علقوا كالتالى:" ماشاء الله"، وأضاف أخر "قمرات".


يذكر أن عبّر الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، عن استيائه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يحملون حقدًا وكرهًا بداخلهم.


و قال من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" :"كفاكم عبثًا العالم يتغير بسبب ڤيروس و الناس لا يتغيرون الخالق يعطينا درس و مازال الناس يحاربون بعضهم البعض من أجل أشياء وهمية".

يذكر أن قدم أحمد فهمي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة سواء في مجال الغناء أم التمثيل.

 

 

المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

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