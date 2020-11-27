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الجمعة، 27-11-2020 10:49 ص

أحمد فهمي يثير الجدل بصورة والدته

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الوكيل الإخباري- توجه الفنان المصري أحمد حلمي بالمعايدة لوالدته من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" .

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وظهر فيها وهو يقف إلى جانبها ويحتضنها. ولفت الاهتمام بتعليقه حيث كتب: "كل سنة وانت طيبة يا أمي وعقبال مليون سنة" قبل أن يضيف: "ملكش دعوة بيها يا بو هشيمة".


وإذ تساءل بعض المتابعين عن سبب هذا التعليق لاحظ الكثيرون أن الوالدة ترتدي فستاناً بنقشة النمر كما هي حال ذلك الذي ارتدته يوماً زوجة أبو هشيمة الحالية الفنانة ياسمين صبري والسابقة اللبنانية هيفاء وهبي.

ويشار إلى أن الفنان كثيراً ما يلفت الأنظار بطرافته من خلال التعليقات التي ينشرها. ومؤخراً كشفت زوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال حسابها على "فيسبوك" تعرضها لنزيف في قدمها بعد أن عضتها كلبته الشهيرة "زيزي".


ولهذا سألت متابعيها عن الاحتياطات اللازمة التي يتعين عليها أخذها وعما إذا كان من المفيد تلقيها حقنة وكتبت: "أنا عايزة اسأل حاجة، لو اتعضيت من الكلبة بتاعتي الصغيرة "زيزي" في رجلي ونزلت دم جامد من العضة المفروض أخد حقنة ولا لأ؟". وسخر منها الفنان وعلق: "مبدئيًا هي كلبتي أنا ثانياً ده شرف ليكي".

 

 

المصدر: لها



 




 

 


 

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