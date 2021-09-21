الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق نار من مجهول يتسبب بعطل محول كهربائي في الكرك

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني

جائزة الحسن للشباب تكرم المشاركين من منظمة كير

وزير الشباب يرعى حفل تخريج برنامج الابتكار

الصفدي يشارك بافتتاحية عمومية الأمم المتحدة

الضمان: تخصيص 100% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي

تفاصيل البلاغ الجديد الذي اصدره رئيس الوزراء اليوم

حادث تصادم داخل نفق السادس باتجاه السابع

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 45

فرص عمل للأطباء المتعطلين في التقصي الوبائي

الثلاثاء، 21-09-2021 04:29 م

أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا - فيديو

9522928_1563445095


الوكيل الإخباري - نشر الممثل والمطرب أحمد فهمي، نجم فريق "واما" مقطع فيديو يحذّر فيه جمهوره وأصدقاءه من الفنانين من انتحال شخصيته، وذلك عبر حسابه الخاص في "إنستغرام".

وقال فهمي في الفيديو: "مساء الخير يا جماعة أنا وصلني إن في شخص بينتحل شخصيتي على السوشيال ميديا أو بيبعت رسايل من رقم فرنسي ودا حسب ما بلغتني بيه الفنانة رشا رزق وهي بعتتلي دلوقت وقالت لي إنه تواصل معها وقال لها إنه بيعمل فيلم عالمي".

اضافة اعلان

 

 

وأضاف: "أنا عايز أوجه رسالة لكل الناس بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع الفانز بتوعي إلا من خلال السوشيال ميديا والصفحات الموثقة، أنا عندي أكونت على إنستغرام موثق عندي أكونت على تويتر موثق، غير كده لا أتواصل مع أي شخص من خلال التليفون كما أنني لا أتواصل مع أي فنان أثناء تصوير أي عمل ولكن هناك جهات مختصة هي التي تتواصل مع فريق العمل".

 

وتابع: "أرجو من الجميع سواء فنان أو شخصية عامة أو مغني أو شيء من هذا القبيل تحرّي الدقة، وبالتاكيد لو باعمل حاجة هانشر عندي على الأقل، على الإنستغرام، وهيكون المتابعين عندي عارفين إني هاعمل عمل فني، وعلى هذا أرجو من أي شخص إنه يتأكد من أي شخصية تحاول تتواصل معاه باسمي أو باسم أي شخصية عامة من الفنانين أو غيرهم".

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
152

حقيقة زواج الفنانة سوزان نجم الدين

Fatima-Koushari-638x654

فاطمة كشري تجري عملية جراحية ثانية

BeFunky-collage-66-1

هل اعتزلت دنيا وإيمي سمير غانم الفن ؟

35d475b3-86fb-467b-aa78-44c65f872570_16x9_1200x676

كريم فهمي يكشف لأول مرة عن تطورات حالته الصحية - فيديو

246498-16322148309677013

بهذه الكلمات.. نجوم الفن ينعون المشير طنطاوي

elbashayer-2020-11-09_882256

حلا الترك تثير الجدل بملامحها الجديدة - فيديو

أخبار متعلقة
959678d9ea80b8c947a163712df57e6a

بسمة بوسيل تثير حيرة متابعيها

4ipj-7-730x438-1-730x438-1-730x438

غادة عبد الرازق تصدم محبيها بتصرفها - صورة

E_Hz_N5WUAA78vj_0

بريتني سبيرز تغلق حسابها على انستجرام للاحتفال بخطوبتها

000_3

أول تعليق لفائق حسن بعد زواجه من أصالة: لنبدأ معاً

Y1a9Q

سبب الكدمات التي تعلو وجه الفنانة نداء شرارة - شاهد

256337_0

شاهد ...وسام بريدي يحتفل بعيد ميلاد ابنته