أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الممثل والمطرب أحمد فهمي، نجم فريق "واما" مقطع فيديو يحذّر فيه جمهوره وأصدقاءه من الفنانين من انتحال شخصيته، وذلك عبر حسابه الخاص في "إنستغرام".



وقال فهمي في الفيديو: "مساء الخير يا جماعة أنا وصلني إن في شخص بينتحل شخصيتي على السوشيال ميديا أو بيبعت رسايل من رقم فرنسي ودا حسب ما بلغتني بيه الفنانة رشا رزق وهي بعتتلي دلوقت وقالت لي إنه تواصل معها وقال لها إنه بيعمل فيلم عالمي".

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وأضاف: "أنا عايز أوجه رسالة لكل الناس بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع الفانز بتوعي إلا من خلال السوشيال ميديا والصفحات الموثقة، أنا عندي أكونت على إنستغرام موثق عندي أكونت على تويتر موثق، غير كده لا أتواصل مع أي شخص من خلال التليفون كما أنني لا أتواصل مع أي فنان أثناء تصوير أي عمل ولكن هناك جهات مختصة هي التي تتواصل مع فريق العمل".

وتابع: "أرجو من الجميع سواء فنان أو شخصية عامة أو مغني أو شيء من هذا القبيل تحرّي الدقة، وبالتاكيد لو باعمل حاجة هانشر عندي على الأقل، على الإنستغرام، وهيكون المتابعين عندي عارفين إني هاعمل عمل فني، وعلى هذا أرجو من أي شخص إنه يتأكد من أي شخصية تحاول تتواصل معاه باسمي أو باسم أي شخصية عامة من الفنانين أو غيرهم".





المصدر - لها

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