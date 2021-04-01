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الخميس، 01-04-2021 12:58 م

أحمد فهمي يكشف سبب رفضه المشاركة في مسلسل زوجته.. فيديو

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الوكيل الاخباري - طمأن الفنان أحمد فهمي، في لقاء له مع برنامج ET بالعربي، الجمهور على صحة زوجته الفنانة هنا الزاهد، مؤكدًا تعافيها من فيروس كورونا الذي أعلنت إصابتها به مؤخرًا.

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وأوضح أنه تلقى لقاح كورونا قبل عدة أشهر، لذلك برغم تعامله مع أكثر من شخص مصاب بالفيروس لم يتأثر بالعدوى.

 

في سياق آخر أبدى فهمي رأيه في أول بطولة مطلقة لهنا الزاهد من خلال مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" الذي يُعرض حاليا بحكاياته المختلفة، مشيرًا إلى أنه أشفق عليها في البداية موضحاً: "أنا شايف إن هي في وقتها، وكنت شايف من يوم ما اتخطبنا إن هنا في خلال ثلاث أو أربع سنوات، ستكون من أهم الناس اللي موجودة بعيداً عن هي مراتي ولا لا أنا ما بجاملش، لكن لما جت خطوة المسلسل كانت صعبة، وإن بنت في العشرينيات تشيل بطولة دي بتبقى صعبة، ونادراً ما بتحصل في السن ده".


تابع "أنا شايف إن هنا عندها جمهور المراهقين والأطفال كلهم، وهي كمان على السوشيال ميديا الأقوى كبنت، وشايف إنها نجحت نجاح كبير كنت مصمم إني مطلعش معاها في حدوتة كاملة، عايزها لوحدها خالص من غير ما حد يزقها، والمشاهدات ورد الفعل الحمد لله".


وعن فيلمه "دماغ عالية" الذي يجمعه بالفنانة روبي، نفى أحمد فهمي توقفه، مؤكدًا أن العمل في مرحلة التحضير وكل الأمور على ما يرام، لافتا إلى أنه فضل الخروج من السباق الرمضاني هذا العام، وتأجيل مسلسله "الكابيتانو" للعرض في رمضان 2022، حتى يكون في أتم استعداداته ليخرج بصورة لائقة، تجنبًا للتعليقات التي تلقاها على مسلسل "رجالة البيت" العام الماضي، نظرًا لانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية أيضًا هذا العام.

 


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