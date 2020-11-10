​أحمد كمال ينفي شائعات اصابة عبلة كامل بالسرطان

الوكيل الإخباري _ نفى الفنان المصري أحمد كمال، طليق الفنانة المصرية عبلة كامل، ما تم تداوله من انباء خلال الساعات الاخيرة ، حول إصابتها بمرض السرطان.
وكتب كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".
المصدر : الفن
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