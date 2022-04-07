أحمد مكي يسخر من بوسي شلبي في الكبير أوي

الوكيل الإخباري - أثارت كل حلقة من الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" حالة من الجدل، سواء بذكر أسماء شخصيات عامة، أو تسليط الضوء على قضية معينة، وفي مشهد من الحلقة الخامسة التي عرضت أمس (الأربعاء)، ذُكر اسم الإعلامية بوسي شلبي وأسلوبها الإعلامي في تغطية الأحداث المهمة.



اضافة اعلان

وبدأت القصة في الحلقة الخامسة، عندما سأل هجرس، وهو الشخصية الذي يلعبها محمد سلام، جوني، شقيق الكبير، عن سر خسارة وزنه بشكل سريع؛ فقرر الأخير أن ينسج قصة خرافية تخص اسم الإعلامية بوسي شلبي؛ للتهرّب من الإجابة الحقيقية.





وقال جوني لهجرس، خلال مشهد الحلقة: "قابلت بالصدفة في الطائرة بوسي شلبي، كانت بتصور الرحلة بالفيديو، ولكنها ذهبت إلى كابينة الطائرة تتشاجر مع الطيار؛ لأنه أخذ منها الهاتف المحمول، وقفز من الطائرة، وبعد سقوط الطائرة في المياه، سبحت حتى وصلت إلى جزيرة، وظهر لي شخص مخيف يضع قناع، وعندما أزاله؛ وجدتها بوسي شلبي"، لترد عليه قائلةً: "ماتخافش مش هاكلك أنا هصورك".



لها