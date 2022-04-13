الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير العمل يبحث سبل تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة

الملك يتلقى اتصالا من خادم الحرمين الشريفين

الذهب يتخطى 40 دينارا للغرام محلياً

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى النعيمات والرحاحلة

الأرصاد: أجواء باردة مساء اليوم وربيعية مُعتدلة الخميس

القوات المسلحة تقيم إفطاراً احتفاءً بالمتقاعدين العسكريين

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الملك يتلقى اتصالات من عباس وبن زايد والكاظمي والسيسي

قطر: 402 مليون دولار تداولات السوق العقاري الشهر الماضي

انخفاض أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 13-04-2022 05:10 م

أحمد مكي يوجه رسالة : أنا الكل كان ظالمني

477859Image1


الوكيل الإخباري - وجه الفنان أحمد مكي رسالة لجمهوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، على طريقة حزلقوم وقال فيها: «والسلسلة والقناع وبتاع، أنا الكل كان ظالمني متشكرين أوي»اضافة اعلان


وبالتأكيد هو يسخر من الدعاوي والتعليقات التي كانت تتحدث على أنه صاحب لعبة السبيط الحقيقي، بناءً على الصورة المسربة للفنان هشام إسماعيل في الكواليس والتي يظهر فيها شخص يشبه حزلقوم في الكواليس، وبعد نهاية الحلقة العاشرة اتضح للجميع أن صاحب لعبة السبيط هو جوني والكبيرة فحت، لذلك نزل الفنان أحمد مكي هذا المنشور بعد الحلقة مباشرة ردًا على هذه الدعاوي والتعليقات التي اعتقدت أنه صاحب لعبة السبيط.

مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، يعرض على شبكة قنوات on e.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
122584175_1628097757363271_7327550112386084806_n-600x593

الشيخ عبد العليم يطلب يد أم بشير للزواج في باب الحارة - فيديو

b4b67a5571

رامز جلال لياسمين صبري: صاروخ أنثوي عابر للقارات

نبيلة-عبيد1-630x420

نبيلة عبيد: يعني إيه لقب نجمة مصر الأولى ؟

7140071-1598679251

الأوهام تطارد يسرا مجددا

FQKyX9kWYAI-VoG

أحمد حلمي يطرح البوستر الدعائي لفيلمه الجديد-صورة

fhsl_203963_original

شاهد. .باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو كوميدي مع زوجته

أخبار متعلقة
202204071224472447

بسبب مربوحة .. دعوى قضائية لوقف عرض الكبير اوي 6 - تفاصيل

kazzem-saher-1

الموت يفجع الفنان كاظم الساهر

127-124748-ramez-jalal-ramadan-2022_700x400

كشف اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022

بببببببببببببببب

رمضان 2022.. منافسة شديدة بين 9 مسلسلات سورية - أسماء

ااااااااا

تفاصيل جديدة حول مسلسل باب الحارة 12 ودخول شخصيات لا تتوقعها - أسماء

download (2)

مخرجة شهيرة تنتقد اختيار حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي