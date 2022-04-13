أحمد مكي يوجه رسالة : أنا الكل كان ظالمني

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وجه الفنان أحمد مكي رسالة لجمهوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، على طريقة حزلقوم وقال فيها: «والسلسلة والقناع وبتاع، أنا الكل كان ظالمني متشكرين أوي»وبالتأكيد هو يسخر من الدعاوي والتعليقات التي كانت تتحدث على أنه صاحب لعبة السبيط الحقيقي، بناءً على الصورة المسربة للفنان هشام إسماعيل في الكواليس والتي يظهر فيها شخص يشبه حزلقوم في الكواليس، وبعد نهاية الحلقة العاشرة اتضح للجميع أن صاحب لعبة السبيط هو جوني والكبيرة فحت، لذلك نزل الفنان أحمد مكي هذا المنشور بعد الحلقة مباشرة ردًا على هذه الدعاوي والتعليقات التي اعتقدت أنه صاحب لعبة السبيط.مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، يعرض على شبكة قنوات on e.