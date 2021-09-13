أدهم نابلسي في ورطة كبيرة لهذا السبب

الوكيل الإخباري - مشكلة كبيرة وقع فيها الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد ان تم حذف 4 أغنياته عن قناته الخاصة على يوتيوب بشكل مفاجئ وهي :””نسخة منك”، “مشتاق”، شدني غمرني”، و”كيف بحبك هيك

اضافة اعلان

هذه الاغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً جداً في مسيرة أدهم الفنية لم تعد موجودة بشكل رسمي ولا يمكن للجمهور ان يستمع اليها على قناة الفنان أدهم النابلسي .

والصادم في الموضوع انه لم يتم توضيح هذا الحذف من قبل الجهة المعنية فهل وقع خلاف مع الجهة المنتجة او مع الملحن او الشاعر؟

المصدر - الفن