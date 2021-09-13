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الإثنين، 13-09-2021 03:30 م

أدهم نابلسي في ورطة كبيرة لهذا السبب

أدهم-نابلسي-أمي


الوكيل الإخباري - مشكلة كبيرة وقع فيها الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد ان تم حذف 4 أغنياته عن قناته الخاصة على يوتيوب بشكل مفاجئ وهي :””نسخة منك”، “مشتاق”، شدني غمرني”، و”كيف بحبك هيك

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هذه الاغنيات التي حققت نجاحاً كبيراً جداً في مسيرة أدهم الفنية لم تعد موجودة بشكل رسمي ولا يمكن للجمهور ان يستمع اليها على قناة الفنان أدهم النابلسي .

 

والصادم في الموضوع انه لم يتم توضيح هذا الحذف من قبل الجهة المعنية فهل وقع خلاف مع الجهة المنتجة او مع الملحن او الشاعر؟

 

المصدر - الفن 

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