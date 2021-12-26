أدهم نابلسي يضع حداً للتغريدات ويرفض مقارنة اعتزاله بفضل شاكر - فيديو

الوكيل الإخباري - لا يزال خبر اعتزال الفنان أدهم نابلسي تراند على السوشال ميديا، خاصة مع انتشار العديد من التغريدات الجريئة كردّ على بعض النجوم ومن بينهم الفنانة مايا دياب، إضافة الى تشبيهه بالفنان فضل شاكر وهو ما دفعه الى الردّ والتوضيح.

اضافة اعلان



وأكد الفنان المعتزل في لقاء أجراه معه الصحافي ربيع هنيدي لبرنامج ET بالعربي أن كل التغريدات والردود مزيفة ومنسوبة له، وقال "لم أردّ على أحد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعتزالي وما نسب لي أعتقد هو فوتوشوب. لكل واحد حرية إبداء الرأي وما ينفعش اتدخل برأي أحد حتى لو بشعني بطريقة غير لائقة".

وعن مقارنة قراره باعتزال النجم فضل شاكر وتراجعه عنه، قال أدهم: "أرفض أن يتم مقارنة اعتزالي باعتزال أي من الفنانين الآخرين ومنهم فضل لأن لكل شخص آرائه ومبادئه مع احترامي للجميع".





المصدر - لها