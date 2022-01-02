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الأحد، 02-01-2022 03:41 م

أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون المذهل بنصف الثمن - صور

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الوكيل الإخباري - اشترت النجمة العالمية أديل قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم مقابل 42 مليون جنيه إسترليني بعد خفض السعر، حيث أفادت تقارير بأن أديل اشترت القصر الواقع في بيفرلي هيلز مقابل 58 مليون دولار بعد أن فشل العقار الفخم في البيع مقابل 110 ملايين دولار.

ووفقًا لمصادر TMZ، تم تصميم المنزل الذي تبلغ مساحته 18.587 قدمًا مربعًا من قبل ريتشارد لاندري ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك ، ويضم ثماني غرف نوم و 12 حمامًا.

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كان سيلفستر يعمل بجد لبيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات ، وأدرج في البداية المنزل الجميل مقابل 110 مليون دولار ، لكن لم يكن هناك من يأخذونه في مايو ، فخفض السعر إلى 85 مليون دولار.

قام أيقونة هوليوود البالغ من العمر 75 عامًا ، والذي انتقل مع عائلته إلى فلوريدا ، بإعادة إدراج العقار مقابل 85 مليون دولار في أغسطس ، وخفض السعر إلى 80 مليون دولار في أكتوبر، حتى انخفض السعر لأكثر من النصف وتشتريه أديل.






 

 

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