أديل تصاب بصدمة بسبب إبنها

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة العالمية أديل "33 عاماً"، أن الألبومات الخاصة بها والتي تطلقها لا تناسب جيل الـ"tiktok"، مشيرة إلى أن كلماتها العميقة لا تتطابق مع الأجواء السائدة، وقالت :"لا أريد أن يستمع الأطفال البالغون من العمر 12 عاما للموسيقى الخاصة بي، هذه الموسيقى صنعت لأقراني، وليست لجيل "التيك توك".

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من ناحية أخرى، كشفت أديل أن إبنها أنجيلو، البالغ من العمر تسعة أعوام، "ليس من المعجبين" ولا يعرف حتى بموسيقاها - الأمر الذي أثار صدمتها واستياءها.

المصدر - الفن