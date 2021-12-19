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الأحد، 19-12-2021 12:50 م

أديل و إد شيران في صدارة ترشيحات بريت

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الوكيل الإخباري - في حين تنافس معظم الفنانين على جوائز بريت، أعلن القائمون على حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في لندن أن أديل وإد شيران هما أكبر المرشحين للجوائز، إذ تم ترشيح لكل منهما 4 جوائز.

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وتم ترشيح المطربة البريطانية أديل، التي تصدرت القوائم حول العالم بألبومها "30" الذي مثل عودتها بعد غياب، لأربع جوائز من بينها أفضل البوم وأفضل فنانة وأفضل مغنية عن "إيزي أون مي"، وينافس أديل على جائزة أفضل ألبوم، وأفضل فنان، المغني وكاتب الأغاني سام فيندر.

 

ومن ناحية الفنانين الدوليين، تم ترشيح دوجا كات وأوليفيا رودريغو وبيلي إيليش وليل ناز إكس لجائزتين، وجميعهم ينافسون تايلور سويفت.

المصدر - الفن 

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