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الإثنين، 28-06-2021 10:30 ص

أروى تصدم الجمهور بوجه متورّم وكدمات زرقاء - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد سؤالها المتكرر عن سبب غيابها عن السوشيال ميديا، فاجأت الفنانة اليمنية أروى متابعيها على تطبيق "سناب شات" بظهورها بوجه متورّم ومصاب بحروق.

وظهرت أروى بشكل صادم لمحبيها من خلال كدمات زرقاء تحت عينيها ووجه متورّم وكأنها تعرضت لعنف جسدي، وكشفت أن سبب ذلك هو خضوعها أخيراً إلى جلسة ليزر.

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وأضافت أنها حاولت إخفاء الكدمات باستخدام الفلاتر، لكنها فشلت في ذلك، لذا قررت الخروج الى الجمهور والتحدّث إليهم وهي على طبيعتها ومن دون إخفاء البقع الزرقاء على وجهها.


ولفتت أروى الى أنها لا تزال تعاني من الألم والشعور بالحريق في وجهها، بسبب الحادث الذي تعرّضت له، موضحةً: "أنا بشرتي حساسة كثير. أبغي بكل الفلاتر أغطي لكم هذا اللي علة دي وجهي ومش عارفة كيف... ده سبب غيابي عنكم يا حلوين هذا الورم والزرقان".

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وانهالت عليها التعليقات التي أكدت عدم حاجتها الى التجميل أو أي تغيير في ملامحها، كما لم تسلم من بعض الانتقادات الساخرة.




 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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