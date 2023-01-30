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الإثنين، 30-01-2023 04:54 م

أروى جودة تعلن ارتباطها: الخطوبة قريباً

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الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أروى جودة، ارتباطها عاطفياً خلال الفترة الماضية، واستعدادها للإعلان قريباً عن خطوبتها رسمياً، بعد انتهاء مرحلة تعارفه على أسرتها وزيارتها لأسرته، ولكنها تجنبت تماماً الحديث عن هوية العريس.

وقالت أروى جودة خلال لقائها مع برنامج عرب وود على شاشة روتانا سينما: "هو قابل أهلي وأنا قابلت أهله وهيحصل خطوبة قريب إن شاء الله".

وسبق أن كشفت أروى جوده عن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها ليست من النساء اللواتي يرغبن في التحكم بأزواجهن، ولكنها بنفس الوقت ترفض أن يتحكم فيها أي شخص.

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لبنان24

 

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