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السبت، 24-07-2021 12:21 م

​أريانا غراندي تشارك متابعيها فيديو من كواليس كليب اغنيتها الجديدة

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الوكيل الإخباري - شاركت النجمة العالمية أريانا غراندي مع متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيديو أطلت فيه في كواليس تسجيلها أغنية.

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وظهرت أريانا بالفيديو العفوي وهي تغني بإحساس ودقة ومنسجمة مع أجواء الأغنية.

 

وكانت غراندي قد قررت أن تشارك بمنصة للعلاج النفسي اسمها Better Help، وتقدم مبلغ مليون دولار كنفقات علاج مجاني.


وقالت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "متحمسة لأقدم مليون دولار لعلاج نفسي مجاني، مع قناعتي أن العلاج لا يجب أن يقتصر على الميسورين فقط، انما يجب أن يتوفر للجميع، وأريد أن أشجع من هم بحاجة للمساعدة أن يطلبوها، وأن يتخلصوا من الحكم على أنفسهم، وأن يستفيدوا من هذه الفرصة، ويحصلوا على مساعدة من متخصصين لعلاج نفسي مجاني لشهر واحد. وبعدها الخيار لهم بإكمال العلاج، وآمل أن تكون بداية مفيدة. الشفاء ليس سهلاً، انما يستحق الجهد والوقت".

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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