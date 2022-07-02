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السبت، 02-07-2022 03:57 م

أزمة جديدة لحسن شاكوش .. ملحن مصري يتوعد بمحاسبته !

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الوكيل الإخباري-كشف الملحن المصري مدين ملحن اغنية حاجة مستخبية للمطرب محمد حماقي على أنه مصر على رد اعتباره هذه المرة وذلك بعدما قال حسن شاكوش خلال مشاركته في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب إن أغنية حاجة مستخبية مسروقة من لحن اغنية تركية أصلا، لاسيما أن اغنية بنت الجيران لـ شاكوش مسروق لحنها أيضا من أغنية حاجة مستخبية للملحن مدين. 

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وأصر الملحن مدين أخذ الإجراءات القانونية هذه المرة ضد شاكوش بسبب تصريحه السابق مما أدى إلى حذف أغنية بنت الجيران للفنان حسن شاكوش من اليوتيوب.


وقال مدين إنه لا يكتفي بحذف الأغنية فقط  ولابد من أن يتم اكتمال القضية وعلى الرغم من اعتذار شاكوش لمدين لأكثر من مرة على تصريحه الأخير ولكنه يرفض .

صدى البلد

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