أزمة جديدة ومحضران في نزاع مصطفى فهمي وفاتن موسى

الوكيل الإخباري - أزمة جديدة في سلسلة أزمات الفنان مصطفى فهمي وطليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت عنها إيناس فوزي محامية الإعلامية اللبنانية خلال اتصال مع برنامج "ET بالعربي".



وقالت إيناس فوزي: "إحنا في نيابة الدقي دلوقتي بنحرر محضر بلطجة واستعراض قوة وسيطرة علشان كانوا حابسين مدام فاتن في شقة الزوجية من بعد عصر يوم الأربعاء لغاية لما هي عملت استغاثة للنيابة على النت برسالة، وادولها رقم فحص وتحقيق واستنت إن حد يجيلها مفيش، وبعدها انهارت".

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وأضافت: "كانوا مانعين عنها أي حاجة، على الساعة 10 بالليل يوم الخميس قلت لها اتصلي بالنجدة وأنا جيالك على أساس كل الناس بقت خايفة تجيلها حتى الحارس اللي كان بيحرسها خاف، وقعدوا يقولوا لها وقتك انتهى ومصطفى بيه الباشا بتاعنا يقدر ييجي في أي وقت حتى الفجر ده بيته وهو حر يعمل اللي هو عايزه. بعدها اتصلنا بالنجدة والنجدة جت وعاينت ولقت الراجل موجود قدام باب الشقة لزق والبواب بيحميه والأدوات اللي كان بيستعملها عصاية وسكينة بيخبوها في أوضة البواب وبيقولوا لها وقتك خلص".



وتابعت: "بسبب كلمة وقتك خلص قلت لها لازم تتصلي بالنجدة عشان تعمل لك حراسة، بعدها اتحرر محضر والبواب والبلطجي اتحبسوا وإحنا في النيابة علشان نبتدي تحقيق قضائي، وهما قالوا مصطفى باشا فهمي بيقول لنا إعملوا كده، إحنا بننفذ أوامر الباشا بتاعنا. ربنا هيجيب حقها علشان هما بيتعرضوا لها في نفسها وشرفها وبيهددوها بصور".



من ناحيته حرر الفنان مصطفى فهمي، بلاغاً ضد طليقته فاتن موسى، اتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.



وجاء فى البلاغ الذى حرره الفنان مصطفى فهمى، أنه علم أن طليقته تستولى على محتويات شقته، في حقائب وتخرج بها يوميًا، لمكان غير معلوم بحراسة أحد الأشخاص، الذي يقيم بأوامر منها أمام الشقة، بصفة مستديمة، وطلب في المحضر المحرر ضدها، بتعيين فرد أمن على شقته، لحراسة باقي محتوياتها، نافياً مثوله للتحقيق كما قيل.



وكانت فاتن موسى قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" منشوراً ردت من خلاله على بيان طليقها الفنان مصطفى فهمي الأخير والذي نفى فيه مثوله للتحقيق في واقعة اقتحام طليقته شقة الزوجية.



وكتبت فاتن في منشورها قائلة:" رداً على بيان طليقي الأخير منذ قليل.. مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسيْ العقار في تخويفي وترويعي.. وأكتفي بهذا القدر".



وعلقت على المنشور بقولها: "ولمن يسأل لماذا لم أغير الـUserName إلى فاتن موسى فقط كما في البروفايل: فاتن موسى Faten Moussa، فأنا أعمل جاهدة على هذا الأمر وأتابعه منذ مدة إلا أنه وبحسب قوانين إنستغرام الاسم يعتمد كما تم توثيقه في Verification، ويحتاج إجراءات معينة حتى يتم التغيير".

المصدر - لها