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الأحد، 11-12-2022 04:40 م

أزمة قضائية جديدة تواجهها شيرين عبد الوهاب

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الوكيل الإخباري - تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أزمة قضائية جديدة ولكن هذه المرة ليست شخصية، لكن أزمة فنية مع إحدى شركات الإنتاج.

وارتبطت شيرين مع الشركة بتقديم 4 حفلات لم تقدم أي منها، ما جعل الشركة تقديم دعوى قضائية ضدها.

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حيث تناقش شيرين مع محاميها الخاص، واتفقت معه على تحديد موعد مع أحد المسئولين داخل الشركة من أجل الأزمة والوصول لحل يرضي الطرفين على أن يتم حل المشكلة وديا بدلا من اللجوء للقضاء.

وتحاول شيرين في الوقت الحالي العمل على مشاريعها الغنائية الجديدة بعد خروجها من المصح وعودتها مجددا للفنان حسام حبيب. ( الفن )


 




 

 


 

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