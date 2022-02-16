أزمة ليلى علوي بسبب إصابة المخرج يسري نصر الله بكورونا

الوكيل الإخباري - تسبّبت إصابة المخرج الكبير يسري نصر الله بفيروس كورونا، والذي يلتزم بالعزل المنزلي، في دخول الفنانة ليلى علوي بأزمة، بعد توقف تصوير مسلسل "منورة بأهلها"، الذي يُعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية تزامناً مع التصوير، الأمر الذي أربك حسابات الشركة المنتجة وعطّل العرض تماماً.





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وتدور أحداث المسلسل عام 2008 في عشر حلقات، وهو مكوّن من حكايات عدة، وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، ويشارك في بطولته باسم سمرة وناهد السباعي.





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