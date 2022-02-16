الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

تعديلات على حوافز العاملين في وزارة الصحة - تفاصيل

تسجيل 31 وفاة و 17322 إصابة كورونا في الاردن اليوم

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الأربعاء، 16-02-2022 01:10 م

أزمة ليلى علوي بسبب إصابة المخرج يسري نصر الله بكورونا

2021-08-06_11-09-00_209409-e1628244562789


الوكيل الإخباري - تسبّبت إصابة المخرج الكبير يسري نصر الله بفيروس كورونا، والذي يلتزم بالعزل المنزلي، في دخول الفنانة ليلى علوي بأزمة، بعد توقف تصوير مسلسل "منورة بأهلها"، الذي يُعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية تزامناً مع التصوير، الأمر الذي أربك حسابات الشركة المنتجة وعطّل العرض تماماً.

اضافة اعلان

وتدور أحداث المسلسل عام 2008 في عشر حلقات، وهو مكوّن من حكايات عدة، وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، ويشارك في بطولته باسم سمرة وناهد السباعي.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3b38c713-473e-45c4-909e-a88ac3961527

هكذا احتفلت لطيفة التونسية بعيد ميلادها - صورة

Doc-P-919054-637806009301073242

زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير

بالفيديو-صباحية-قهوة-وغناء-تجمع-نجوى-كرم-و-نوال-الزغبي-و-وليد-توفيق-750x375

شاهد.. صباحية قهوة وغناء تجمع نجوى كرم و نوال الزغبي و وليد توفيق

20211008141253760

شاهد- منة فضالي تحتفل بميلاد والدتها

2892a8c9c2c1ac4fae2cf77e2275cf6c4edc56da-220919122814

ندى الكامل تثير الجدل حول عودتها الى أحمد الفيشاوي - فيديو

sharnouby_20191211_9

محمد الشرنوبي يحذر من النصب باسمه

أخبار متعلقة
ميرهان-حسين-1602190306-0

ميرهان حسين توضح السبب الحقيقي لاعتذارها عن العمل مع حسن الرداد

2021_8_15_2_2_12_487

بسمة وهبة تكشف معاناتها بعد إصابتها بكورونا

0-227

الفنان أحمد حلاوة بحالة صحية خطرة

16363230756538085

محمود المهدي يكشف آخر تطورات حالة زوجته منة عرفة الصحية

2020_8_31_12_21_1_784

نادية مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية من كورونا

10982022671643273009

عودة يسرا لتصوير مسلسل أحلام سعيدة