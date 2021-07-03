السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

عودة برنامج الوكيل اعتبارا من غد الأحد

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

الملك يهنئ الرئيس الإيراني الجديد

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن

في سابقة عالمية .. ألمانيا تصدر توصية بخلط لقاحات كورونا

لمن تجاوز الـ 40.. التوجه لهذه المراكز دون موعد مسبق 'أسماء'

أسعار الذهب السبت 3/7/2021

وفيات السبت 3/7/2021

الأردن يحتل المرتبة الـ23 عالمياً بالدول الأقل سعادة.. تعرف على مرتبته عربياً

الهياجنة: المطاعيم هي الوسيلة الرئيسية لبناء مجتمع مقاوم لـ'كورونا'

عاجل

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

السبت، 03-07-2021 10:13 ص

أزمة وائل كفورى وطليقته تتجدد من جديد

20200111175058910


الوكيل الإخباري - عادت قضية الفنان وائل كفوري وزوجته السابقة، أنجيلا بشارة، الى الواجهة من جديد وذلك بعدما نشرت الأخيرة، عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، صورة "للشيك" الذي حصلت عليه وهو عبارة عن نفقة شهرية لإبنتيهما ميشيل وميلانا بمبلغ وقدره "6 ملايين ليرة لبنانية" أي ما يعادل 350 دولارًا في حال تم احتساب الدولار على سعر صرف السوق الموازية، بحسب موقع "بصراحة".

وبعد تلقيها العديد من الانتقادات، ردّت أنجيلا على من وصفها بـ "مريضة اتنشن وبس" أي أنها تحب إثارة الجدل للإستحواذ على الأضواء، وأكدت في معرض ردّها على معجبة، "عندما الأم تدفع اشتراك كهرباء، موتور، ماء، وطبابة، أدوية، أطباء، اضافة الى نشاطات ابنتيها اليومية وملابسهما ومواصلاتهما و .. و .. و ..".

وكشفت انجيلا لموقع "بصراحة" ان العقد الاساسي وقّع في عام 2018 وكان عبارة عن ثلاثة الف دولار نفقة لإبنتيها وهو العقد الأساسي الذي نصّه القاضي ويتضمن قوت الفتاتين الشهري اضافة الى الكهرباء والموتور والمازوت وعاملة منزلية ونشاطات لميشيل وميلانا وملابسهما، وقد وقّع وائل كفوري على العرض معها.

وتابعت: لكن في عام 2019 قام المحامي هادي حبيش بإضافة ملحق بحجة تنظيم أيام وساعات رؤية وائل للطفلتين فقام بتحويل المبلغ الى اللبناني مع اضافة الف دولار ليصبح المبلغ بكامله 4 آلاف دولار، عندها وقّعت أنجيلا على العقد بثقة بوائل من دون اي نية سيئة وكان المحامي الخاص بها خارج البلاد فتم تحويل المبلغ في العقد الى الليرة اللبنانية قبل الثورة بثلاثة اسابيع "واكلت الضرب"، بحسب تعبيرها.

اضافة اعلان

 

وشددت أنجيلا لـ"بصراحة" على أن العقد يشرح بوضوح أن هناك لعبة حيكت ضدها لان النفقة بالليرة اللبنانية والاساس بالدولار.

ولفتت الى أنها إلتزمت الصمت عندها لأنها تقاضت 4 آلاف دولار "شيك" ثم بدأت تتقاضى على اللبناني بسعر صرف دولار 1500، لكن لم يكن هناك هذا الانهيار الاقتصادي القوي في لبنان، فكان الوضع مقبولاً قليلاً لأن الدولار سجل حينها 5000 على سعر صرف السوق لكن اليوم الدولار وصل الى 18 الف والغلاء فاحش، على حدّ قولها. 

 

وكشفت أنجيلا ان بعد المقابلة مع الزميل علي ياسين عبر قناة الجديد، قبضت مبلغاً وقدره ثمانية ملايين على فترة شهرين، لكن هذا الشهر ارسل المحامي 6 ملايين وقام بخصم مليوني ليرة ولا تعلم السبب وراء قراره ربما لأن وائل اراد معاقبتها على شيء لا تعلمه. والأهم أنه يعاقبتها بنفقة إطعام ابنتيها، حسب قولها.

وأكدت أنها وصلت الى مكان شعرت بالتعب والاحباط فليس هناك ما تخسره بعد الآن، مشيرةً إلى أنّ إبنتيها "خط أحمر".

واعتبرت ان لا احد يعلم بمعاناتها فهناك من يعتقد ان السكوت علامة الرضى لكن هي تلتزم الصمت لان هناك أمورًا "ما إلها عين تحكي فيها"، لكن عندما تصل الوقاحة بأن يخصم مليوني ليرة من النفقة لن تسكت.

وردًا على سؤال لماذا لا تحل أمورها الشخصية بشكل ودي بينها وبين وائل وبعيدا عن الاعلام، رأت أنجيلا أنها عندما تتحدث امام كل الناس "بتكون واصلة معها للآخر"، حيث كانت تتمنى أن تحل الأمور حبيًا بينهما، إذ حاولت بطريقة غير مباشرة أن تتواصل مع وائل أكثر من مرة للجلوس والتحدث بكل التفاصيل لكن هو قام بحظر (بلوك) رقمها منذ عامين لأن هناك من يحمّسه ضدها ويحرضه عليها، لذا قررت التحدث علنًا لأن هناك رسالة تريد إيصالها مهما كلف الأمر، بحسب ما تقول.

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
124103Image1-1180x677_d

الفنانة مايان السيد تستمتع بالصيف في زنجبار

image

المحكمة تصدر قراراً بسجن زوج هالة صدقي

Exhaustion-1-350x178

محمد المجذوب يحتفل بزفافه بحضور زملائه الفنانين (فيديو)

120202611457886020230

تفاصيل تصوير مسلسل 'الهيبة ' في الجزء الأخير

d-894-مجلة-لها-لايف-ستايل-بالفيديو-حسين-فهمي-يتنازل-عن-لقبه-الواد-التقيل-لمحمد-رمضان

الفنان حسين فهمي يفاجيء محمد رمضان - فيديو

491290-image

شيرين عبد الوهاب تشكر الفنانين الداعمين لها في أزمتها الأخيرة

أخبار متعلقة
بدون-عنوان-1-1109

قصة أحمد عز و زينة تعود للواجهة من جديد

02ee215d-891f-4398-8b71-3d18e2a1f2b8

حنان ترك برفقة زوجها فى أحدث ظهور لها - صورة

lwryn_ysy

بعد رحيل زوجها مخرج 'طاش ما طاش'.. فنانة سوريّة ' تتمنى الموت'- صور

20198131532516LM

الموت يُفجع الفنانة هيا عبد السلام

8881319051609929009

ديانا حداد تشارك متابعيها ذكريات ساكن بلوك مختلف - فيديو

عباس-النوري

بالفيديو .. ابو عصام يوجه رسالة لمتابعيه