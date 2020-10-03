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السبت، 03-10-2020 03:44 م

أسامة حلوم يكشف عن شخصيته في باب الحارة

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري أسامة حلوم  عن بدءه بتصوير مشاهده في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" ،والذي يعرف من خلاله بشخصية جديدة كلياً على العمل الذي كتبه مروان قاووق ويخرجه محمد زهير رجب.

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وقد اشار حلوم الى إنه يؤدي شخصية "جورج فارس" الذي أصدر ثلاثة جرائد في دمشق، أولها جريدة سياسية ناطقة باللغة الفرنسية اسمها "لا سيري" ألحقها بجريدة ثانية اسمها "صدى دمشق" وثالثة بعنوان "أصداء سورية"، قبل أن يتعاون مع زميلة منير الريس على إصدار صحيفة يومية اسمها "جريدة بردى" بعد جلاء الفرنسيين عن سورية، إضافة إلى إنشائه سينما "الهبرة" في حي باب توما.

 

المصدر : الفن 

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