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الإثنين، 17-01-2022 04:03 م

أسباب زيارة أمل عرفة لبيروت

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الوكيل الإخباري - تزور النجمة السورية أمل عرفة بيروت وذلك لتصوير حلقة من برنامج "فورتي" لصالح قناة "إم تي في" اللبنانية في حوار يتضمن أربعين سؤالاً تقدّمه جيسيكا عازار.

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تستغل أمل زيارتها لبيروت لدرس مجموعة من المشاريع واللقاءات مع شركات إنتاج لبنانية بشأن تعاون في مسلسلات عربية مشتركة منها ما هو خاص بالمنصّات وهي تدرس عرضاً قدّم لها وتقرأ الملخص عن القصة والدور وتستمهل لإعطاء موافقتها.

نواعم 

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