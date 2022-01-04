أسرار تكشف لأول مرة عن خلاف زياد برجي ومايا دياب

الوكيل الإخباري - تحدّث النجم اللبناني زياد برجي للمرة الأولى بصراحة عن سبب حذفه لديو "خسرنا بعض" مع الفنانة مايا دياب، مؤكداً أن المسألة شخصية نتيجة خلاف بينهما.

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وأكد برجي خلال استضافته في برنامج "ألبوم حياتي" أنه تحدّث في أكثر من مقابلة عن الصداقة التي كانت تجمعه بمايا، خاصة أنهما صديقان منذ زمن "استديو الفن"، لافتاً إلى أن "كل عمل فني قدّمته مع مايا كان يستند الى هذه الصداقة". وأضاف: "هذه الصداقة لم تعد موجودة حالياً، ما دفعني إلى حذف الأغنية الديو من قناتي الرسمية في موقع "يوتيوب"، والتي تم إطلاقها في العام 2019، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحاني أنا، وتوزيع هادي شرارة".



لها