الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن معدلات القبول

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ضبط حدث يقود مركبة شحن على الطريق الصحراوي

القبول الموحد ترسل ٧٣٩٩٧ رسالة نصية للطلبة

الأميرة غيداء طلال تطلق الحملة العربية للتوعية حول سرطان الثدي

التعليم العالي : صدور نتائج القبول الموحد

السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ تفشي كورونا

الحكومة تنفق على كل مسن 280 دينارا شهرياً

وفيات الجمعة 1-10-2021

وزير السياحة : إجراءات لاستقطاب السياح للأردن

الجمعة، 01-10-2021 03:20 م

أسرار تكشف للمرة الأولى عن الجزء الأخير من الهيبة

جبل


الوكيل الإخباري - ذكرت معلومات متقاطعة أن الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة" الذي يبدأ عرضه منتصف أكتوبر المقبل على منصة "شاهد" وأم بي سي" سيحمل أبعاداً سياسية لم يتطرق إليها المسلسل من قبل.

اضافة اعلان


وكشف المعلومات التي سرّبتها شركة صادق الصباح أن الجزء الخامس سيكشف كيف أن بعض الرجال مثل "جبل" يصلون إلى مراكز حساسة في الدولة، وبالتالي سيفتح الباب على وصول "جبل" لهذا المنصب مواجهة بينه وبين تنظيم داعش الإرهابي بحسب ما ظهر في "برومو" الجزء الخامس الذي وزع على وسائل الإعلام وبدأت منصة "شاهد" بعرضه منذ أيام قليلة.


وأشارت المعلومات الى أن عمليات التصوير انتهت، ولم يبقَ سوى بعض المشاهد الخاص بمواقف ثانوية تُصور حالياً ، ليبدأ العرض قريباً.


الى ذلك، لم يُعرف مصير الفيلم الذي قيل إن شركة الصباح تتحضر له والخاص بالهيبة، فيما أكد صاحب الشركة صادق الصباح في حديث سابق أن الشركة عازمة على تنفيذ هذا الفيلم بعد انتهاء عرض المسلسل أي في السنة المقبلة.


و لم يُعرف ما إن كان تيم حسن سيكمل تعاونه مع شركة الصباح في ما يتعلق بالأعمال الدرامية أم سيتجه إلى تنفيذ مشاريع أخرى وذلك بعد ثماني سنوات من عمله أو تعاونه مع الشركة ضمن موسم رمضان، ومسلسلين آخرين الاول صور في مصر "عائلة الحج نعمان" لصالح الصباح، و"العميد" وكان مسلسلاً قصيراً خاصاً بالمنصات. 

 

لبنان ٢٤

 




 

 


 

إقرأ ايضا
محمد ٢

محمد منير يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

د٣

الوفاء عنوان سهرة ديانا كرزون في جرش أمس - صور

EV33bVkUwAATnbE

ساعة يد ياسمين صبري تشعل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تكلفتها - صورة

344_840119_large

أنجلينا جولي تنشر كتابها الجديد لتمكين المراهقين من التحدث علنًا ضد الظلم

20181215_055523_4987

من داخل غرفة العمليات أحمد التهامي يطمئن جمهوره - صورة

287652Image1-1180x677_d

أسرة الهيبة تودّع أم جبل - صورة

أخبار متعلقة
287652Image1-1180x677_d

أسرة الهيبة تودّع أم جبل - صورة

BeFunky-collage78

تيم حسن يعلن عن مفاجأة بشأن مسلسل الهيبة

d6c53770-8355-4e1f-bd4d-2f30fd38e0f7_16x9_1200x676

موعد عرض الجزء الاخير من مسلسل الهيبة - صورة

c21a121a-315f-4c98-a9af-ecd1b81fff52

كارمن لبس تعلن انضمامها بالجزء الثالث من عروس بيروت - صورة

8409233_1631514885

باب الجحيم .. تفاصيل أول مسلسل لبناني عربي من نوعه على شاهد VIP

9774606-1647690592

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور