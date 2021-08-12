أسرة سمير غانم تعلق على قرار السيسي

الوكيل الاخباري- ردت دنيا سمير غانم ابنة الفنان المصري الراحل سمير غانم، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكريم والدها وإطلاق اسمه على أحد الكباري.

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وقالت الفنانة دنيا سمير غانم: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابي، هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة اني شايلة اسمك".



كما حرصت إيمي سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس المصري، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "شكرا سيادة الرئيس".



ووجه السيسي بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

المصدر: روسيا اليوم