أسماء جلال تعلن إصابتها بكورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة أسماء جلال من خلال مكالمة هاتفة عبر احدى البرامج التلفزيونية ، عن إصابتها بفيروس كورونا .
حيث انها قالت : “أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى”.
واضافت : " شعرت بـ سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها”.
كما اشارت الى أنها تسببت بإصابة 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد “كوفيد 19”.
المصدر : الامارات نيوز
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