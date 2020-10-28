أسماء جلال تعلن إصابتها بكورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة أسماء جلال من خلال مكالمة هاتفة عبر احدى البرامج التلفزيونية ، عن إصابتها بفيروس كورونا .

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حيث انها قالت : “أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى”.



واضافت : " شعرت بـ سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها”.

كما اشارت الى أنها تسببت بإصابة 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد “كوفيد 19”.

المصدر : الامارات نيوز

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