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الأربعاء، 28-10-2020 03:10 م

أسماء جلال تعلن إصابتها بكورونا

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة أسماء جلال من خلال مكالمة هاتفة عبر احدى البرامج التلفزيونية ، عن إصابتها بفيروس كورونا .

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حيث انها قالت : “أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى”.

واضافت : " شعرت بـ سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها”.

 

كما اشارت الى أنها تسببت بإصابة 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد “كوفيد 19”.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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