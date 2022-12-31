أشرف زكي يجيب عن نبأ اعتزال عادل امام للتمثيل

الوكيل الإخباري-بعد انتشار أخبار عن تدهور حالة الفنان عادل إمام خلال الأيام الماضية واعتزامه اعتزال التمثيل بشكل نهائي، ليختتم مروجو الشائعات 2022 بأخبار مضللة عن الزعيم، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"لها" عدم صحة كل الأخبار التي تناولت حالة الفنان عادل إمام الصحية، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة.



وأكد نقيب الممثلين، أنه لا صحة لما ردده مروجو الشائعات عن اعتزال الزعيم، وأن قرار استمراره من عدمه راجع له وحده، وليس من حق أحد أن يفرض إرادته عليه في هذا الأمر.

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وعن أخبار فيلم "الواد وأبوه"، الذي كان من المقرر أن يقوم عادل إمام ببطولته مع نجله محمد، أكد زكي أنه لا توجد أي أخبار عن هذا المشروع لكنه يتمنى أن يتم ليعود الزعيم إلى جمهوره مرة أخرى.



يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل "فالانتينو" الذي قدمه في رمضان عام 2020، وشاركه فيه عدد كبير من النجوم منهم الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحير وحمدي الميرغني، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة.

