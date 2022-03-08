أشرف زكي يصدر قرارا حاسما لصالح الممثلين

الوكيل الإخباري - بعد إعلان الفنانتين آيتن عامر ونجلاء بدر عن مطالبة مصلحة الضرائب لهما بمبالغ مالية كبيرة نظير ضريبة القيمة المضافة عن ظهورهما في عدد من البرامج، رغم تأكيدهما أنهما ظهرتا في هذه البرامج من دون أن تحصلا على أي أجر، أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قراراً بمنع ظهور الفنانين المنتمين الى النقابة في البرامج التلفزيونية التي تستضيفهم بدون أجر، مبيناً أن القرار اتّخذ بعد الأزمات، التي وُضع فيها الفنانون خلال الفترة الماضية مع الضرائب.





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وقال النقيب في بيان له: "قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج، التي لا تدفع أجراً، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعد إلزام الضرائب لهم بدفع مبالغ نتيجة الظهور في برامج لا يحصلون فيها على أجر منها". وأضاف: "يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجراً إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب؟".

لها

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