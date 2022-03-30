أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

الوكيل الإخباري - انتشرت في الساعت الأخيرة أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله في غيبوبة إلى أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة.



وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية، حقيقة تلك الأخبار حيث أكد أن أبو زهرة مازال في المستشفى، ولا صحة لخبر وفاته، وطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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وكان أحمد أبو زهرة قد أكد أن حالة والده الصحية متدهورة ودخل في مرحلة غيبوبة، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.

أشار إلى أن والده لا يستطيع تناول الطعام أو الشراب، ويتم تعويض ذلك من خلال التحاليل التي يتلقاها، لتعويض جسده عما مر به في الفترة الماضية، مشدداً على أن والده أصيب بكتيريا في المعدة، أثناء إقامته بالعناية المركزة، وأن الأطباء أهملوا في علاجه حتى أن الحالة وصلت إلى أن جسده بدأ يتآكل بفعل البكتيريا، مطالباً جميع محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويعود لجمهوره في أقرب وقت.



وأشار إلى أن والده مكث في العناية المركزة ثلاثة أيام كاملة، لم يتردد عليه طبيب ليتابع حالته، كما أكد أن والده أصيب ببكتيريا وهو في العناية نتيجة هذا الإهمال.



وتابع: "بابا جات له بكتيريا من العناية المركزة، بسبب الإهمال، ومفيش حد مهتم بيه، ونبهت الأطباء أن يحضروا له طبيب مخ وأعصاب؛ للاطمئنان على حالته، لكن لم يستجب لي أحد".

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