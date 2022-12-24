أشرف زكي يكشف سبب غياب عبلة كامل عن الفن

الوكيل الإخباري-تعيش الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل حالة من الحزن الشديد، أجبرها على اعتزال الناس وعدم الظهور في أي مناسبة.

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حالة كشف عنها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، مؤكدا أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ابتعاد النجمة عبلة كامل عن الفن.



وقال إن عبلة كامل تمر بحالة حزن بعد وفاة صديقة مقربة لها من خارج الوسط الفني، لافتاً أن عبلة طلبت تأجيل تكريمها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، بسبب عدم استعدادها للظهور حالياً.



وتابع: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت، وده مدخلها في حالة حزن واكتئاب".



وحل أشرف زكي ضيفا ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس" المصرية وتحدث عن الفنانة القديرة عبلة كامل وحقيقة اعتزالها.

وأضاف: "حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت، وردها الدائم: اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وأنا على تواصل معها وإحنا أصدقاء جداً".



ونفى أشرف زكي كل ما تردد مؤخراً عن معاناة عبلة كامل من المرض، مؤكداً أن حالتها الصحية جيدة جداً، ولكنها فقط تعاني من الاكتئاب.



يذكر أن عبلة كامل تزوجت مرتين، الأولى من الفنان أحمد كمال وأثمرت الزيجة عن بنتين، والثانية من الفنان الراحل محمود الجندي، وانفصلت عنه بعد عامين فقط، وعام 2005 ارتدت الحجاب، ويعد مسلسل "سلسال الدم" آخر أعمالها على شاشة التلفزيون.

العين الاخبارية

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