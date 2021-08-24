الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 11:53 ص

أشرف زكي يهدد سمية الخشاب بشطبها من النقابة بسبب أحمد سعد

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الوكيل الإخباري - أكد الممثل ونقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي أنه يمر بحالة من التوتر والإكتئاب لما يحدث بين الممثلة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد وذلك عقب إعلان الأخير عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني يوم السبت في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربون.

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حيث كانت الخشاب أو طليقة سعد كما وصفها البعض قد نشرت صور قديمة لها فسرت بطريقة مثيرة للجدل حيث ربط الجمهور بين صورة سمية واحتفال أحمد سعد بعقد قرانه.


وأكد زكي أن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته، مشيراً إلى أنه يرفض أي أمر قد يؤثر على سمعة الفن المصري.

 

المصدر - الفن

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