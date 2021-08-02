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الإثنين، 02-08-2021 07:35 م

أشرف عبد الباقي يثير الجدل

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الوكيل الإخباري - اثار الممثل المصري أشرف عبد الباقي جدلا كبيرا بين الجمهور بعد حديثه عن الزواج عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، اذ كتب عبد الباقي: "كان لازم تتجوز على الأقل مرة واحدة فى حياتك وإلا حتعيش بقية عمرك فاكر إنها حاجة حلو".

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وكان شارك أشرف عبدالباقي الجمهور مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص، تجمعه بكل من الممثلين المصريين كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أحمد حلمي وماجد الكدواني، وعلّق عليه: " أجمل أصحاب، تفتكروا إيه العنصر المشترك فى الأربع صور؟"، من إحدى السهرات الفنيّة.

 

وأظهرت الصور الحبّ والصداقة التي تجمع بين الممثلين.

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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