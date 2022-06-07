أشرف عبد الباقي يلتقي مع ياسمين صبري في مسلسل " الشادر " .. تفاصيل دوره

الوكيل الإخباري- يلتقي الفنان أشرف عبد الباقي مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل " الشادر " .

اضافة اعلان

ويجسد النجم أشرف عبد الباقي في مسلسل "الشادر" دور تاجر سمك، وهو تاجر شرير يحاول أن يسيطر هو وأبناؤه على السوق ما يجعله يدخل في أزمات كبيرة مع باقى تجار السوق.



مسلسل الشادر تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبري خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.



وتعود ياسمين إلى الدراما بمسلسل "الشادر" بعد غياب عامين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة