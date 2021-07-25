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الأحد، 25-07-2021 01:49 م

أشهر عزاب الوسط الفني يعلق على حقيقة زواجه

Is This the First Picture of Marwan Khoury's Fiancée_


الوكيل الاخباري - بالرغم من الأموال والنجومية الكبيرة، وملايين المعجبات، إلا أن هناك بعض الفنانين رفضوا الزواج وفضلوا العيش كعزاب، ربما خوفا من هذه التجربة التي تأخذ من حياة الفنان الكثير.

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يعتبر المطرب اللبناني مروان خوري، البالغ من العمر 53 عاما، من أشهر عزاب الوسط الفني، إلا أنه قرر الارتباط بفتاة من خارج الوسط الفني.

 


ونشر خوري تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" قال فيها " أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم أتزوج رسميا بعد، وإن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وأن الزواج سيكون خلال شهر أيلول إنشاء الله، ولكم مني كل الحب والشكر".

يذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري معروف بأنه "أشهر عازب في لبنان"، وأنه كان يتهرب بصورة دائمة من السؤال عن الحب ويؤكد أنه في راحة منه".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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