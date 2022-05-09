الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف 6 موظفين حكوميين اختلسوا 3 ملايين دينار

انهيار سور مدرسة بعمان واكتشاف مغارة أسفله

تحديد موعد انطلاق مهرجان جرش الـ 36

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

روسيا: دمرنا محطة رادار أميركية الصنع في أوكرانيا

حوارية في إربد عن كيفية تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة

العواملة يتوقع ارتفاع أسعار الشقق بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة

102 جريمة قتل في الأردن العام الماضي بينهم 20 انثى - ارقام

روسيا.. تراجع حالات الإصابة اليومية بكورونا إلى نحو 5 آلاف

عويس يبيّن المطلوب لإنجاح الأنظمة التعليمية في الأردن

الإثنين، 09-05-2022 04:43 م

أصالة.. أنا مختلفة عن أشقائي

103301


الوكيل الإخباري - في حفل غنائي ضخم، احتفلت أصالة نصري بالعيد وسط جمهورها في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات الرياض، ومن خلال نواعم نكشف عمّا قالته أصالة لجمهورها العربي قبل صعودها على خشبة المسرح.

اضافة اعلان

روحي سعودية
على هامش الحفل الضخم الذي أحيته أصالة في الرياض، بدأت حديثها عن حبها للملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها دائماً تشعر بأن روحها سعودية وأنها تختلف عن أخواتها في الشبه بينها وبين السعوديين، وترى أنها محظوظة بحب السعوديين لها.


وقبل انتهاء الحفل، وجّهت رسالة شكر لكل الجمهور بكلمات صادقة تذكر فيها أن دعم الجمهور السعودي لها دائماً يكون سبباً في تشكيل وجدانها، فتربطها بالجمهور السعودي صداقة قوية لسنوات طويلة.

 

شائعة وهمية
على صعيد آخر، انتشرت شائعات مستمرة عن توتر العلاقة بين أصالة نصري وزوجها الشاعر فائق حسن؛ وهذا غير صحيح البتّة، حيث حرص فائق على اصطحاب أصالة إلى الحفل والوجود معها قبل الصعود على خشبة المسرح مباشرة.

 

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_9_12_21_55_16_855

تامر حسني يرد على شائعة انفصاله عن بسمة بوسيل

a37f296b5936f5bc97984af9bd1ae322b

صديق ياسمين صبري يفجر مفاجأة حول طلاقها

255801-1547589956

شاهد.. أحمد الفيشاوي بظهور جديد مع شقيقه

medium_2022-05-07-5c4098484b

أيمن القيسوني يكشف كواليس مشاركته في مسلسل يوتيرن

20190713_213759_3258

شاهد..بريانكا شوبرا تنشر أول صورة لإبنتها

5ipj-26-730x438

جومانا مراد تعود للسينما بعد غياب طويل

أخبار متعلقة
saudiaalyoum.com_2021-07-06_23-17-42_885365

كريم عبد العزيز يؤدي مناسك العمرة - صورة

406772Image1

اشتباكات بين جمهور محمد رمضان في حفله بالسعودية - فيديو

PVDDSTLZNR

عاصي الحلاني و رحمة رياض يجتمعان بحفل عيد الفطر في اسطنبول

الشقيري

أحمد الشقيري يستعد لإطلاق "الرواد".. تعرف على موعد عرضه