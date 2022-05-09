أصالة.. أنا مختلفة عن أشقائي

الوكيل الإخباري - في حفل غنائي ضخم، احتفلت أصالة نصري بالعيد وسط جمهورها في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات الرياض، ومن خلال نواعم نكشف عمّا قالته أصالة لجمهورها العربي قبل صعودها على خشبة المسرح.





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روحي سعودية

على هامش الحفل الضخم الذي أحيته أصالة في الرياض، بدأت حديثها عن حبها للملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها دائماً تشعر بأن روحها سعودية وأنها تختلف عن أخواتها في الشبه بينها وبين السعوديين، وترى أنها محظوظة بحب السعوديين لها.



وقبل انتهاء الحفل، وجّهت رسالة شكر لكل الجمهور بكلمات صادقة تذكر فيها أن دعم الجمهور السعودي لها دائماً يكون سبباً في تشكيل وجدانها، فتربطها بالجمهور السعودي صداقة قوية لسنوات طويلة.

شائعة وهمية

على صعيد آخر، انتشرت شائعات مستمرة عن توتر العلاقة بين أصالة نصري وزوجها الشاعر فائق حسن؛ وهذا غير صحيح البتّة، حيث حرص فائق على اصطحاب أصالة إلى الحفل والوجود معها قبل الصعود على خشبة المسرح مباشرة.

نواعم

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