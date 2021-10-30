أصالة تتغزل بزوجها فائق حسن على المسرح أمام الجميع - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال حفل أحيته الفنانة أصالة مع الفنان عبدالله الرويشد في إمارة الشارقة في أول أيام "هلا خورفكان"، وقد شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

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عبرت الفنانة السورية عن سعادتها كونه أول حفل تحييه، بعد أن أصبحت زوجة الشاعر فائق حسن فقالت: "اليوم غنوا وانبسطوا نريد أن نشعر بالسعادة فقط، اليوم هو أول حفل أغني فيه وأنا حبيبة فائق حسن فاحتفلوا معنا"، كما حرص الجمهور على تقديم التهنئة للفنانة السورية.



أصالة قدمت خلال حفلها مجموعة من أجمل الأغاني والتي كان من بينها أغنية "غمض عيونك"، كما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع أغنية "يا حبيبة" التي قامت بغنائها الفنانة أصالة على مسرح الحفل.

المصدر - الفن