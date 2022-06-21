أصالة تحتفل بعيد زواجها الأول من فائق حسن ..صورة

الوكيل الإخباري-احتفلت الفنانة السورية أصالة بمرور عام على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت الفنانة على الصورة قائلة:"متلّ هاليوم منّ سنة ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلي قدر يمحي كلّ التّعب ويهديني نفّسي لأستمتع بكلّ لحظة بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك يا أبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربة دامت قبله سنين ..

كلّ سنه وأنا معك سالمة " .

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