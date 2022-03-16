أصالة تحضر مفاجأة لحفل زفاف ابنتها شام الذهبي

الوكيل الإخباري - كشف الموزّع الموسيقي عمرو الخضري في تصريحات صحافية تفاصيل تعاونه مع الفنانة أصالة في أغنيتين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن إحداهما ستكون مفاجأة أصالة لابنتها شام في حفل زفافها الذي من المقرر أن يُقام خلال أيام.





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وقال الخضري: "أتعاون مع أصالة في أغنيتين، ستُهدي إحداهما لابنتها الدكتورة شام في حفل زفافها، أما الثانية فهي درامية وستكون ضمن الألبوم الذي ستطرحه أصالة قريباً".



يُذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين عمرو الخضري وأصالة، حيث سبق أن تعاونا في أغنية "حيطة سد" التي حققت نجاحاً هائلاً، ولا تزال حتى الآن تحصد عدداً كبيراً من المشاهدات على "يوتيوب".



