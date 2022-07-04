أصالة تشوق الجمهور لأحدث ألبوماتها

الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة السورية أصالة عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد مشوقة محبيها له.



وكتبت أصالة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الألبوم شبه خلص ورح تسمعوا أوّل أغنيه خلال الأيام القليله الجايه بإذن الله، وتصوير الكوڤر الخاصّ بالألبوم مع مصوّر فنّان عبقري يوسف نبيل رح تشوفوني معه كمان قريب بهاليومين".

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وأضافت: "الأغاني حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعي بعرف تأخّرت بس كلً إهتمامي لإسعادكم".



وكانت قد احتفلت أصالة مؤخراً بمرور عام على زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما سوياً وأرفقت الصورة بتعليق منها يتضمن تاريخ إرتباطها الأول بفائق حسن والذي لم تكشفه مسبقا أمام الجمهور.



وأشارت أصالة في حديثها إلى أن موعد تاريخ زواجها الحقيقي من فائق حسن هو في 21 حزيران، إلا أنها أعلنت سابقا عام 2021 زواجها من فائق حسن بشكل رسمي وتحديدا بتاريخ 13 أيلول، والفرق بين التاريخين 3 أشهر.



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