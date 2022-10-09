أصالة تصدم المتابعين بأحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث إطلالة لها حيث بدت بملامح مختلفة كلياً عن السابق.



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وبدت أصالة نصري بالصور التي تناقلها رواد السوشال ميديا بملامح شبابية أكثر حيث اتهمها البعض بالخضوع لعملية تجميل.

وأشاد البعض الآخر بجمال إطلالتها معتبرين أنها أصبحت نسخة عن الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وكان من بين التعليقات "شو ما عملت قمر"، "والله ما عرفتا لو مو كاتبين اسمها"، "صارت بلقيس نفس الدكتور"، "ناجحة عميلة التجميل معها".









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