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السبت، 11-03-2023 02:58 م

أصالة تعايد نجلها بمناسبة يوم ميلاده بهذه الكلمات !

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الوكيل الإخباري- عايدت الفنانة السورية اصالة ابنها لودي بمناسبة عيد ميلاده برسالة مؤثرة.

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ونشرت اصالة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة له، وعلّقت عليها بالقول:"توأم لروحي وبلسم الحياة والحنون وصاحب الصدر الواسع، قدوة أحبابه وإخوانه وحنونهم البطل صاحب الرّوح الطاغية، ابني وأبي أطيب قلب بالكون لودي بعيدك يا شيخ الشباب كلّ الأمنيات الحلوه بتمنّى لك ياها ويقرّب منّك النًاس اللي متلك يا مصدر الفرح".


وأضافت: "بكرة رح يكون ملكك ويا رب تكون ملك فيه بنجاحك بطموحك بمحبّة النّاس كلها إلك يا قلب وروح وكيان بيشبه الشمس وأضوى وأحلى حتّى من القمر".

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