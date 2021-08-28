السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 09:12 م

أصالة تعلن هذا الخبر السعيد.. والجمهور يتفاعل

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الوكيل الاخباري- أعلنت الفنانة السورية أصالة خبراً سعيداً للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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فنشرت صورة لها في صفحتها معلقة أنها ستجعل المتابعين يختاروا أغنيات حفلاتها المقبلة وقالت: " فيه كتير ألا وهو.. أوّلاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية وحدة بسّ وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر".


وتابعت أصالة: "وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي .. إختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي مابغنيها كتير ومظلومة معي عالمسرح .. وكمان رح أقترح لكم خمس أغاني لنجوم موجودين أنا بحبهم ونفسي غنيهم بتختاروا وحده منهم .. وختمت: "مو فكرة حلوة كتير؟ أنا عن نفسي أُعجبت فيها وملاقيتها عبقريّة".


وأثارت الفكرة إعجاب الجمهور وتفاعلوا مع أصالة معربين عن سعادتهم.

 

المصدر: الفن

 

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