الثلاثاء 23-11-2021
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الثلاثاء، 23-11-2021 11:51 ص

أصالة تفتح صندوق أسرارها في برنامج حبر سري - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحلّ الفنانة الكبيرة أصالة ضيفةً على برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، حيث تكشف خلال الحلقة عن العديد من المفاجآت، وتتحدث عن الخيانة في حياتها، كما تتكلم عن أزمتها مع أنغام.

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وظهرت أصالة خلال برومو الحلقة وهي تقدّم العديد من الأغنيات، من بينها مهرجان "بنت الجيران"، الذي تغنية للمرة الأولى، وفي فقرة التاروت تكشف العرّافة الكثير من أسرار حياة أصالة.

البرنامج حمل عنوان "هتشوف النجوم في عز الضهر" لما يحتوي عليه من تصريحات كثيرة خلال الحلقات.


يُذكر أن أصالة أحيت آخر حفلاتها في دار الأوبرا ضمن فعاليات "مهرجان الموسيقى العربية"، حيث انتشرت فيديوهات الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.


وكانت أصالة قد نشرت مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" وعلّقت عليها قائلة: "كانت ليلة بدار الأوبرا ما بعدها ليلة... غنّيت لأستمتع معكم بالموسيقى الّلي بلاقيها أحلى شي بالحياة... وكان معي أغلى ناسي وحبايبي... والنّاس كانت مليانه محبة وحنيّة".

 

 

 

المصدر - لها

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