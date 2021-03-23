الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 10:23 ص

أصالة تكشف دخولها الطارئ إلى المستشفى.. صورة

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الوكيل الاخباري - احتفلت الفنانة السورية أصالة بيوم ميلاد والدتها برفقة أفراد أسرتها. وأشارت إلى هذا من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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وظهرت فيها وهي تقف حول قالب حلوى مع أبنائها علي وآدم وخالد وشام وخطيب الأخيرة إضافة إلى والدتها وآخرين. وأرفقتها بتعليق كشفت فيه أنها خرجت للتو من المستشفى وكتبت: "كلّ سنة وماماتي الحبيبة الغالية الحنونة بألّف خير وصحة وعافيه والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي".

 

وأضافت: "وتفسيراً لفستاني اللي لابسته من مبارح بسبب وجودي بالمستشفى بسبب وجع دمّه تقيل براسي وطلعت اليوم لأحتفلّ بأمّي وصرت كتير أحسن ووقّف يوجعني راسي وبكره بوعدكم غيّر الفستان وبرجعله بعد بكره".

 


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