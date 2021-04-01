أصالة تكشف سر استعانتها بأطباء نفسيين

الوكيل الاخباري - حلّت الفنانة أصالة ضيفةً على برنامج "عيشها بإنرجي" مع وائل منصور ومنة عامر، في أول لقاء إذاعي لها، وفاجأت الجميع بوصولها قبل موعد بدء البرنامج ودخولها على باسم كميل وسارة المنذر في ختام برنامجهما "أهلا وزحما"، وقالت إنها ترفض وصفها بـ"الميغا ستار"، لأن هذا الوصف يُطلق على العديد من النجوم، وأن اسم أصالة يكفي بمفرده.

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وأكدت أصالة أن لقاءها مع إنرجي" هو الأول والأخير لها في الإذاعة، مشيرةً إلى تفضيلها اسم "صولا" على أصالة. وأوضحت أنها تعاني باستمرار من الصداع منذ توقفها عن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، مشيرةً إلى أنها استعانت بثلاثة أطباء نفسيين.



وأكدت أصالة أنها ضد الكورونا ولا تتعامل مع الآخرين بخوف، وانشغلت خلال فترة الحجر الصحي "متل المجنونة"، خاصة أن الحجر تزامن مع أزمتها الخاصة التي وصفتها بـ"كورونتي الخاصة"، في إشارة إلى مرورها بأزمة الانفصال والطلاق.



وعن أرقام المشاهدات على "يوتيوب"، قالت أصالة: "أنا بعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا أهتم بالأرقام وحابة إني لما أترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة قريبة وحبابة". وأضافت: "أنا بحب ناس كثير من المهرجانات واللون الشعبي حبوب ومفرح"، مؤكدةً أن "بنت الجيران" بتحبها وبتفرح قلبها وتحب تغني معهم، طالما الشيء فيه تسلية للناس وطالما الكلام مش قليل الأدب".



وعن غنائها مع أكثر من فنان بلون مختلف، قالت: "بعشق التغيير والتجديد والمغامرات وأعمل ذكرى حلوة تفضل مع الناس".



وقالت أصالة إنها ندمت على غناء "كبرتك على سيدك": "ليست أسلوبي"، لأن لها أسلوباً مختلفاً في العتاب.



وكشف نجلها خالد الذهبي، لأول مرة، عن تفاصيل صفعة والدته له على وجهه، خلال استضافته في البرنامج، قائلاً: "الضربة لا أستطيع نسيانها، مكنش مفهوم، والدتي وهي بتضربني بالقلم كانت بتعتذر في نفس الوقت، وكان سبب إني لم أسلم بشكل جيد على أصدقائها".



وفي جانب آخر، كشفت أصالة عن جزء من حياتها وسط أولادها، فقالت: "أنا بحب الطبخ جداً وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة"، وتابعت: "أنا آخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه".



وأكدت أصالة خلال الحلقة أنها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقرّبين، وفور الانتهاء من الكتابة ستطرحها فوراً، كاشفةً أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها.



وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لا تتردّد في عدم متابعة أي فنان عمد الى حذفها: "اكتشفت أنني أبذل مجهوداً مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك".



وكشفت أصالة أنها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم "لا تستسلم"، وخلال الحلقة قدّمت جزءاً من أغنيتها الجديدة "شكراً" بشكل حصري.



وعن التمثيل، كشفت أنها أخذت قرار التمثيل، وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنةً رغبتها التمثيل باللهجة السورية.

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