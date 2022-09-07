أصالة تكشف موعد طرح آخر أغنيات ألبوم "شايفة فيك"

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة السورية أصالة فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، مع الشركة المنتجة لألبومها الغنائي.



وكشفت أصالة من خلال الفيديو، عن استعدادها لطرح ثلاث أغنيات جديدة اليوم، وهي الأخيرة من ألبومها الذي أخذ صدى كبير هذا الموسم، "ألبوم شايفة فيك".

اضافة اعلان



وأكدت أصالة أنها ستطلق الأغنيات الثلاثة، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، من بينها أغنية الله جاب، التي كانت قد كشفت عنها مؤخراً، من كلمات الشاعر واحد، وتوزيع موسيقي محمود الشاعري، كما كانت قد أعلنت أنها ستطرحها بتوزيعين مختلفين.

الفن