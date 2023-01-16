أصالة تلتقي جمهورها الإماراتي في حفل جديد الشهر القادم

الوكيل الإخباري-تستعد الفنانة السورية أصالة، لإحياء حفل غنائي جديد، وذلك يوم 11 فبراير المقبل على مسرح ارينا في دبي.



وروجت أصالة لحفلها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة: حفل دبي بعاصمة السّعادة والفرح أنتوا وأنا رح نلتقى بموعد حنرتب فيه جوّا الرّوح ونطبطب على قلوبنا الحلوة بأغاني اخترت لكم ياها بعناية قديمة وجديدة أنا كتير بحبهم وأنتوا بعتقد متلي كتير.



وتابعت أصالة: دلوقتي نلتقى فيكم تقترحوا لي شو في غنيّه بتحبوا غنّيها؟ اشتقت لدبي وبكلّ الشّوق رح لاقيكم.



وتقدم أصالة خلال الحفل باقة مميزة من الأغاني أبرزها خانة الذكريات ومشيت سنين وجابه سيرته وعايز الحق وقد الحروف والحقيقة وشكرا وبكرة أحلى وبعدك عني وستين دقيقة وغلبان.



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القاهرة24

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