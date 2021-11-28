أصالة توجه رسائل مباشرة لأيمن الذهبي وطارق العريان

الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة أصالة رسائل مباشرة إلى زوجيها السابقين، ورسالة خاصة إلى زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك خلال الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر فضاية القاهرة والناس، والتي تقدمه أسما إبراهيم.



اضافة اعلان

وفي البداية وجهت أصالة رسالة إلى زوجها الأول أيمن الذهبي والد ابنيها شام وخالد، وقالت إنهما عندما ارتبطا كانا صغيران، وهو لديه قلب طيب وتربطها علاقة طيبة بأهله ووالدته كانت بمثابة والدتها.

اما المخرج طارق العريان فطلبت منه أن يهتم بطفليه أكثر قائلة: "أبو آدم وعلي أقوله خد بالك من الأولاد أكثر واعطيهم من وقتك أكتر شوي، يمكن هو بمرحلة انتقالية تجعله مقصراً في بعض الواجبات".



أما زوجها الحالي فائق حسن قالت إنها تعتبره فرصة بالنسبة لها للحياة من جديد، ووصفته بأنه حنون وكريم وشجاع، موضحة أنها مرت بتجارب لم تكن جيدة وكان من الصعب على شخص عادي أن يحتويها ويتحملها لكنه شخص غير عادي.



واختتمت رسالتها له مؤكدة أنها ستحاول جاهدة أن تجعله لا يدفع ثمن أي وجع مرت به في الماضي.



على جانب آخر، اعترفت أصالة بتعرضها للخيانة أكثر من مرة خلال زيجاتها السابقة، وأضافت في أول مرة لم تعرف ماذا تفعل وكانت تسمع كلام والدتها وخالها وعمتها أن المرأة لا بد أن تصبر وتتحمل. لكنها بعد ذلك قررت ألا تتحمل ما يؤلمها.

المصدر - نواعم