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الخميس، 05-08-2021 11:36 ص

أصالة توجه رسالة الى اللبنانيين - صورة

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الوكيل الإخباري - تحدّثت الفنانة السورية أصالة عن لبنان بالذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، بمنشور في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "عظيمة صمدت دائماً وستبقى صامدة بإرادة شعبها العظيم المُقاوم لجميع أنواع الآلام المُتعافي حتّى في قمّة الوجع ".

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وتابعت: "شعب حيّ يستحق الحياة"، وأرفقت أصالة مع المنشور وسم بعنوان "لبنان".


يُذكر أن أصالة كانت فاجأت متابعيها بتسريحة شعر جديدة، إذ نشرت مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت بشعر قصير جداً، مع فستان أبيض طويل مكشوف الأكتاف، مع ماكياج ناعم أبرز جمالها ونعومتها، وبدت أصالة بكامل أناقتها بإطلالة خطفت أنظار المتابعين، وحصد المنشور بعد دقائق من عرضه آلاف الإعجابات، وعلّقت: "صور قبل الحفل".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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