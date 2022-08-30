أصالة توجه رسالة للجمهور وهذا ما طلبته

الوكيل الإخباري-وجّهت الفنانة السورية أصالة رسالة للجمهور من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي.

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وطلبت فيها منهم أن يستمتعوا بالأغاني التي طرحتها.



وقالت أصالة في تغريدتها: "أحبتي وأهلي الطّيبين المهتمّين بموهبتي وفيني... الطريقة اللي عم ينزل فيها ألبومي منصفة جدّاً لكلّ عمل على حدة... وأنا مبسوطة وطايرة إنّه أغلبهم حبيتوهم متل ما أنا حبيتهم... بس ممكن تسمعوا وتنبسطوا بالعشر أغاني وقريباً رح تسمعوا الباقي ورح أبقى سمعكم جديد لآخر يوم بهالدنيي ما في داعي للنق".



لاقى منشور أصالة تفاعلاً بين المتابعين وأشادوا بها.

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